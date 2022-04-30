桃園30日新增2193例本土個案，居隔人數攀升至1萬8775人，確診、居隔人數屢創新高，市長鄭文燦宣布，5月4日將於24個社區接種站全面開設疫苗接種專案，呼籲民眾趕緊打疫苗提高全體保護力。

「5月4日開設莫德納疫苗免預約接種專案！」鄭文燦表示，只要年滿18歲以上者，不分第幾劑疫苗皆可接種，24個社區接種站將從早上8點至下午4點（中午12點至下午1點休息）開打，如當天疫苗還有剩餘，將再規畫增開接種專案。

鄭文燦指出，今天的確診數中，65歲以上長者有111人佔5.07％，人數略有上升，雖然長者疫苗覆蓋率已達到75％，長者接種疫苗的福利下修至60歲以上，可免費搭乘愛心計程車，還能領700元禮券及好米1包，鼓勵長者踴躍接種疫苗。

鄭文燦另提及，針對開立居隔通知書，中央的新制將於5月2日上路，在此之前仍由各縣市負責，先前居隔時間改為3＋4後，使得居隔人數大幅成長，衛生局動員全局趕工寄發居隔通知書，28、29日總共發出1萬4671份居隔通知書。

鄭文燦表示，市府會先用簡訊通知，再寄出紙本居隔通知書，如內容有誤填的狀況，民眾也可在簡訊內回覆資料有誤，市府會協助更正資料內容，待中央新制上路後，民眾自要自主填報後便能收到電子居隔通知書，而市府將專心處理後端事宜。