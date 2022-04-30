明天火車停駛，今天週六花蓮車站已不見搭車人潮。（王志偉攝）

台鐵工會發動五一勞動節不加班，衝擊當天運輸，也使得返鄉民眾與遊客大幅銳減，花蓮車站今天顯得冷清，較往年連假、週末人潮明顯減少。台鐵花蓮運務段長吳金添指出，根據觀察搭乘人數約少2成，推測因停班消息發布快，民眾選擇調整行程延後出遊。

花蓮屬於一級車站，搭乘人數僅次於臺北車站，平均每天約2萬人次上下車，尤其周五晚上、周六上午，以及連續假期，車站內滿滿人潮。台鐵工會發起51不加班，車站內只剩零星搭車人數。

在花蓮工作的陳姓上班族說，趁著休假回苗栗探親，知道台鐵明天停駛，不過原計畫就是5月2日回來，影響不大。

陳姓遊客說，原本計畫搭火車出遊，碰上火車停駛，但行程已敲定，只好今天到花蓮租車，提前一天搭「類火車」返回台北，行程提前結束，相當掃興。

火車停駛也衝擊觀光住宿，花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，往年五一連假，花蓮旅宿訂房率約8成，今年因疫情未歇，全中運喊卡，旅宿業者配合政策辦理退房，原已不看好五一這波連假人潮，如今又加上台鐵停駛，更讓國旅雪上加霜，訂房率只剩「2成不到」。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，站內售出5月1日的車票，約有千餘張還沒退，但旅客不用擔心，1年內可免手續費退換。

他表示，因工會發起不加班，明天運務人員約有2成出勤，協助類火車、區間車運務工作及疏運，包括花蓮監理站、鐵路警察，也會在各站引導並做交管。

因應火車停駛，台鐵協調客運、遊覽車，5月1日民眾可在板橋客運轉運站搭乘首都客運1580路線、南港轉運站搭乘統聯客運1663及臺北客運1071路線到花蓮，羅東轉運站也有201路線可達花蓮火車站。另外，還加開「0951花蓮-台東直達車」、「0952花蓮-玉里區間車」、「0953玉里-台東區間車」等3條類火車客運路線，從花蓮站載客前往玉里和台東。