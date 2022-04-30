根據Naval Technology報導，美國海軍「維吉尼亞級」第4批次（Block IV）的第5艘核動力潛艦「紐澤西號」（New Jersey ，SSN 796）已經完成92%，並首次下水進入詹姆斯河（James River）進行最終測試。

核動力潛艦「紐澤西號」（New Jersey ，SSN 796）（圖/Huntington Ingalls Industries）

該艦由亨廷頓．英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries，HII）子公司紐波特紐斯造船公司（Newport News Shipbuilding，NNS）建造，維吉尼亞級艦艇建造副總裁沃德（Jason Ward）表示:「實現這一建造里程碑對我們的造船團隊來說是非常有益的事，現在將執行水上測試計畫，已向海軍交付。」

根據與通用動力電動船（GDEB）的合作協議，紐波特紐斯造船部門於 2016 年 3 月開始建造潛艇，有來自所有 50 個州的大約 10,000 名造船商和供應商參與了該船的建造，據該公司稱，與紐澤西號有關的工作已完成約 92%。

紐澤西號重達7800噸，採用各種最新技術設計，提高了隱身性、機動性和火力能力。它可以以25節的速度運行數月，旨在執行廣泛的沿海和開放水域任務。預計在建造完成之後將取代美國海軍退役的洛杉磯號（USS Los Angeles ，SSN-688）。