老字號電視台華視最近在10天內接二連三爆出多起字幕出錯事故，今(30日)又被眼尖網友發現誤植上海新冠肺炎確診人數及美國職棒隊徽，讓人看了冒冷汗。剛上任的新董事長鄭自隆稍早接受其他媒體專訪，他透露會接連出錯主因與人手不足有關，表示因連年虧損無法請到資歷深的員工上陣把關呈現內容，才導致接連出錯。

華視本月20日首次被PTT網友發現跑馬燈字幕出現嚴重錯誤，截圖可見快訊寫著「板橋車站疑似遭敵特攻縱火及施放爆裂物 無人傷亡」、「新北市泰山發生7 地震深度10公里的地震」、「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」等，當時華視第一時間回應是配合新北市消防局錄製防災影片，因路徑設定錯誤導致出包。

接著隔天網友又發現華視跑馬燈竟然出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油」等文字，華視聲明解釋：「經查證為製播同仁，為緊急製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。先於廣告破口時測試此模板，當時即發現文字內容錯誤，請字幕人員關閉該模板，後因模版關閉流程未完全，於當日9點34分、9點36分，出現3條測試用無意義之錯誤文字」。

而24日再傳華視三度出包，將行政院長蘇貞昌職銜誤植為總統，為此，公廣集團董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳已經雙雙請辭，未料今又傳出將上海確診人數誤植為1181萬例，錯誤訊息持續了半小時都無人發現。據《自由時報》報導，甫上任的鄭自隆受訪坦言知道又發生誤植事件，他回應華視近年都處於虧損狀態，導致員工低薪又無法找到適合且資歷深、能力足夠的員工，才會在需要快速及正確的新聞跑馬燈上接連出錯，下周二會開會檢討，也會進行相關懲處。