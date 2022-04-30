今日新增15033例本土病例，隨著本土病例暴增，疫情指揮中心推動「確診個案自主回報疫調系統」，明起開始運作上線，發言人莊人祥指出，民眾到醫療院所採檢PCR為陽性後，疾管署會以簡訊方式通知，避免被誤認是詐騙電話，簡訊的顯示門號為0911-514588，收到簡訊點選網址，即可針對疫調系統填報。

確診個案自主回報疫調系統明起上路。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，確診個案自主回報疫調系統將從明日起運作，當民眾到醫療院所採檢，通常都會在採檢時留下手機，另外在投保時，健保署也有當時投保的資料，因為投保的資料較久，請民眾採檢時要留最新的手機號碼。

莊人祥指出，當PCR為陽性後，資料就會藉由健保署進入疾管署系統，疾管署就會以簡訊方式通知，簡訊的顯示門號為0911-514588，收到簡訊後，點選簡訊中的網址，就可進到系統確認填報資料，須填寫身分證號碼或居留證後6碼做驗證，另外個人資料會用隱碼方式呈現，供確診者確認。

確診個案自主回報疫調系統流程1。（圖／指揮中心提供）

確診個案自主回報疫調系統流程2。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說，填寫時也會詢問民眾是否有警示徵兆，若有相關症狀，就必須聯繫當地的衛生局；若確診者是兒童，需要觀察的症狀也有特別能填寫。另外也會讓民眾勾選是否是孕婦、65歲以上長者及是否有接受血液透析等，並回想發病前2日是否有密接接觸者。

確診個案自主回報疫調系統流程3。（圖／指揮中心提供）

確診個案自主回報疫調系統流程4。（圖／指揮中心提供）

確診個案自主回報疫調系統流程5。（圖／指揮中心提供）

除此之外，也要填寫個人居住地、手機號碼、身分別，另外若要填寫法定代理人資料，莊人祥提醒，衛生局會同步通知被填寫的人，但通常這用於年齡較小的孩童。最後系統會提供確診者衛教資訊，即完成填寫。