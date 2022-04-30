紐約大都會與聖路易紅雀前日爆發今年較為嚴重的衝突事件，聯盟宣布將紅雀猛將阿瑞納多（Nolan Arenado）禁賽2場、中繼投手卡布瑞拉（Génesis Cabrera）禁賽1場，同時還須繳交罰款。但是紅雀一壘指導員克拉普（Stubby Clapp）混戰中把大都會阿隆索（Pete Alonso）摔倒在地，卻沒受到禁賽處分，大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）相當詫異：「他真的沒被罰？」

大都會打者本季個個成為「萬磁王」，各隊都拿球往他們身上砸，開季前20戰吞下19次觸身球，領先所有球隊。大都會球員最近對於觸身球極為敏感，這時候戴維斯（J.D. Davis）在他29歲生日當天，左腳挨了紅雀投手一顆觸身球。大都會投手接著回敬一顆近身球給紅雀阿瑞納多，他閃過之後朝著投手丘大罵，雙方人馬於是衝進場中混戰。

Here's that full benches-clearing sequence. You can see Cardinals coach Stubby Clapp throwing Pete Alonso to the ground around the 0:24 mark. pic.twitter.com/sTgo1hyvY4 — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) April 27, 2022

阿瑞納多賽後表示，他看見戴維斯被砸，猜到大都會必定報復，「這是他們所能承受的最後一根稻草。」大聯盟最終裁決主動挑起爭端的是阿瑞納多，他受到的處罰最重，中繼投手卡布瑞拉出手抓住阿隆索因此也被禁賽。一壘指導員克拉普當場遭到驅逐，但事後未受懲罰。

戴維斯認為這一切與聯盟取締黏性物質有關，大部分打者不擅長攻擊偏高的內角球，但是那個位置比較不容易投。現在缺少黏性物質，很多抓不牢球的投手更因此「投不進去」，導致觸身球頻繁出現。