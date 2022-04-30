台鐵員工依法要求勞動節休假，導致台鐵停駛，有民眾疑似因此心生不滿，竟有一名台中市民「周先生」30日近午時分致電1999市民專線，揚言要在台中站、烏日站，放置炸彈教訓台鐵報復，讓司機員付出代價。對此，台鐵局台中站証實，接獲台中市政府1999話務中心緊急通報，已立即報請鐵路警察處理，目前已根據發話資訊，鎖定某周姓男子。

不爽台鐵員工勞動節休假停駛，「周先生」致電揚言要在台中站、烏日站放置炸彈放，遭警方鎖定，圖為台中車站。（陳淑芬攝）

不爽台鐵員工勞動節休假停駛，「周先生」致電揚言要在台中站、烏日站放置炸彈放，遭警方鎖定，圖為台中車站。（陳淑芬攝）

台鐵台中站是台鐵全台三個特等站之一，平日每日運量就高達5萬人次，此次為了勞動節連假的類火車疏運，不斷事前演練準備，不少同仁最後也決定出勤待命；傳出竟有民眾要放炸彈，多數低調不願多談，僅低調證實確有此事，其餘交由台北局本部統一回應。

根據了解，該名周姓男子在今天上午約11時許，致電1999台中市民專線，表示對於台鐵列車51勞動節全面停駛，打亂他的行程，讓他非常不滿，揚言要讓台鐵司機員為此付出代價，今晚將在台中站、新烏日站放炸彈，中市府緊急通報警方、台鐵。

台中站私下指出，台中市1999市民專線接獲該通炸彈客恐嚇電話後，隨即通報警方和台鐵台中站，並立即報請警方處理。站方低調要求站務同仁加強注意奇特的人、事、物，並要求清潔員提高垃圾桶清掃頻率，但擔心會引發恐慌，只能低調處理，避免太過刻意導致人心惶惶。

警方指出，緊急透過1999追蹤來電發話位置後，已掌握並鎖定特定對象，目前台鐵車站已啟動相關因應SOP，除要求鐵路警察加強車站沿線巡查外，台鐵站務人員也加強警覺留意可疑人士和行李，目前未發現異常情況。