台灣本土疫情延燒，連三日確診都破萬例，今(30日)更新增1萬5149例確診個案，東森美女主播蔡依臻就在instagram透露自己確診一事，更擔憂是自己染疫後傳染給2歲小外甥，一度心情低落到爆哭，提到目前狀況已經恢復不少，才讓她終於放下心中一顆大石頭。

根據《自由時報》報導，東森主播蔡依臻在instagram曬出PCR陽性證明，只見她在2月27日接種第三劑疫苗，3月7日PCR檢測陰性，未料4月29日竟檢測出陽性，她透露原本出現咳嗽症狀，自行快篩是陰性，才稍微放心之後，隔天就得知外甥確診消息，讓她緊急做了2次快篩，沒想到都是陽性，由於擔憂是自己傳染給外甥，直接打電話給姐姐爆哭，沒想到姐姐和姐夫反倒安慰至少有保險領，才讓她破涕為笑表示：「真的太暖了」。

蔡依臻親吐包括喉嚨像在燒，發燒昏睡、流鼻水、卡痰等症狀。（yc_tsai_IG）

蔡依臻表示姐姐認為病毒已經進入社區，追究責任早就已經沒有意義，更安慰說不定是外甥傳染給她，她也親吐症狀一開始是喉嚨像在燒，接著出現發燒、昏睡、流鼻水、卡痰等病狀，目前只剩下喉嚨痛，基本上已經恢復的差不多，也讓她感謝來自各界的關心。

新冠肺炎疫情連3日破萬，今新增1萬5149例確診個案、3例死亡個案，對於未來新冠肺炎是否會從第五類法定傳染病降至第四類？指揮官陳時中表示這個日子將來一定會到，坦言確實有思考過此問題，不過要看時機再做決定，至於未來依舊不會建議不戴口罩，但有些地方可以不強制戴，目前預計朝著此方向實施。