嘉義市今天新增33例本土確診案例，其中17例是確診個案的密切接觸者，居家隔離期間陰轉陽；9例曾接觸外縣市確診者；6例因有症狀就醫採檢確診，其中12歲以下占12例、12到64歲有21例。

嘉義市衛生局呼籲，接種COVID-19疫苗有助預防重症，嘉義市推出的長者打疫苗送商品卡的方案，從4月2日到5月31日，設籍嘉義市65歲以上鄉親，打任一劑新冠肺炎疫苗可以獲得中央500元及嘉義市加碼500元商品卡。

嘉義市政府指出，五一勞動節連假期間儘量避免和不特定人士過多接觸、避免到人潮擁擠場所，避免邊走邊吃，回家應把手洗乾淨，請務必落實自我防護，鼓勵大家下載台灣社交距離APP，並請記得開起藍牙功能。

嘉義市衛生局也在臉書推出健康＋1帖」：第1帖「麥做歪嘴雞」飲食、營養要衡；第2帖「要活就要動」養成規律運動習慣；第3帖「吃好也要睏壩」不熬夜要有充足睡眠；第4帖「心情放輕鬆」適當舒壓。