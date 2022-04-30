男子私訊賣家購買快篩試劑，收到的竟是口罩。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

國內疫情升溫，民眾搶購快篩試劑，令詐騙集團有機可乘，目前已傳出兩起詐騙案件，刑事局提醒民眾，在購買快篩試劑前一定要透過正常管道，以免掉入詐騙陷阱。

北市一名男子日前想要訂購快篩試劑，透過朋友介紹接洽到一家廠商，雙方約定好購買3300劑的快篩試劑，男子遂以現金及匯款方式付清49萬5000元的貨物全部款項，廠商允諾隔天就會交貨，但到了約定交貨時間卻仍未收到貨物，男子覺得遭到詐騙，21日向警方報案。

屏東另一名男子，上周滑手機時看到臉書刊登販賣快篩試劑的廣告，宣稱1組賣300元，男子想說上班前都需要篩檢，遂透過messenger私訊賣家購買，男子匯了1萬元到賣家指定的匯款帳號，事後到超商取貨，拆開才發現寄來的不是快篩試劑而是口罩，氣得到派出所報案。

刑事局提醒，快篩試劑是第三級醫療器材，依據「醫療器材管理法」規定，只有醫療器材商及藥局可以販賣，且國內並未開放可使用通訊方式在網路、電話、社群媒體等販售；民眾如有購買快篩試劑需求，應至取得販賣醫療器材商許可執照的藥妝店、醫療器材行、便利商店等或藥局購買，快篩試劑販售實名制自28日上路，相關販售資訊可查詢健保署、食藥署、藥師公會官網。