大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」4月30日發文，指出中共中央政治局29日會議內容，是在關鍵時刻開了一次很不尋常的會議，提出最大的不尋常有2點。第一是會議通稿的時間不是傍晚的新聞聯播，而是中午12點半、非常罕見；第二是會議的用詞，新華社通稿中，強烈的緊迫感和使命感，撲面而來。

根據新華社報導開頭指出今年「成績來之不易」外，馬上就是當下的形勢判斷，指出新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，大陸經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

「牛彈琴」更指出，會議中強調疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，這是黨中央的明確要求。更強調須注意「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」這15個字，是黨中央的明確要求，直接點明、毫不含糊，不是抓一頭放一頭，而是三個都要。

具體措施上，會中也指出三個堅持，而且是堅定不移支持，包含人民至上、生命至上；外防輸入、內防反彈與動態清零，認為這三點都不能含糊，大陸過去三年成功的關鍵所在。

最終目標上，會中也用了兩個頂級詞彙，包含「最大程度」保護人民生命安全和身體健康，「最大限度」減少疫情對經濟社會發展的影響，指出這就是自信，這就是任務，更認為各級官員應該要聽明白了吧？

大陸中共中央政治局29日召開會議，由中共中央總書記習近平主持會議，會上分析研究當前經濟形勢和經濟工作，並審議《國家「十四五」期間人才發展規劃》。