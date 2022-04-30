這個社會很冷漠！有名媽媽在網上分享看牙醫心情，她某天帶小孩去看牙醫，由於身上現金帶不夠，欲向路人借500元，卻頻頻被打槍以「沒有帶」理由拒絕，她很氣憤表示會立刻用手機轉帳500元給對方，自己也不是詐騙集團，她只好趕緊帶著小孩在飄雨的陰天趕回家拿錢，也見識到這社會沒溫暖。

一名媽媽在「匿名公社」發文，她表示帶小孩去看牙醫，由於錢帶不夠，打算像一旁路人借500元繳費，豈料，她問了三位路人都被以「沒帶錢」拒絕，她認為對方不是沒帶錢，是根本不想借錢，況且她也向對方表示可以立刻線上轉帳500元，最後只好在飄雨的陰天，帶著孩子回家拿錢，她抱怨只是500元小錢，況且她也不是詐騙，會立刻轉帳給對方，當下覺得這個社會沒溫暖。

有名媽媽帶孩子去看牙醫差500元，她向旁人借錢卻頻被打槍抱怨「這社會沒溫暖」。（翻攝自匿名公社）

文章一出，網友罵翻紛紛留言，「怎麼不是轉給護士換現金」、「朋友都這樣了，更何況是路人」、「幹嘛要借你，健保卡壓給診所就好」、「其實現今社會也不能怪人家冷漠，有時是真的好人做不得啊」、「人幫你是情分，不幫你是本分，不能這樣怨別人」、「現在看牙都是預約，多少錢都知道吧」。