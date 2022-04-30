華視今（30日）再度發生重大失誤，據報導，有網友發現新聞畫面資訊欄中，將上海單日新增新冠肺炎確診者誤植為日增1181萬例，報導美國職棒新聞時也誤植球隊隊徽，讓網友忍不住開酸，質疑「華視現在是娛樂台？」。

據《中時新聞網》報導，華視今（30日）共發生兩起重大字幕誤植事件，首先是有眼尖網友發現，位於新聞畫面左側的新聞資訊跑馬燈中，竟出現「上海日增1181例確診個案，確診近1個月新低」的錯誤資訊，該網友更指出華視有長達30分鐘沒發現錯誤資訊，是經友台提醒才趕緊下架。

而華視今日播報美國職棒新聞時也將球隊隊徽搞混，將「明尼蘇達雙城隊的隊徽誤植成芝加哥白襪、白襪隊的隊徽誤植成堪薩斯皇家」。

報導一出後，許多網友也紛紛到《中時新聞網》相關報導留言狠酸「華視現在是娛樂台？」、「顏色對了大事化小，小事化無」、「沒人看當然不會被察覺」，也有憤怒的網友怒嗆「短時間內出這麼多包，乾脆關台算了！」、「螺絲鬆了，只換董事長和總經理是不行的！」、「還會再有下一次的」。