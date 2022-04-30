台東縣府為居家隔離民眾所準備的TT守護包。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣30日新增58名確診者。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣停課資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣停課資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣6至11歲兒童接種COVID-19疫苗說明。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣30日新增58名確診者，年齡介於0歲-96歲不等，皆屬輕症；28例為密切接觸者確診，27例感染源待釐清、3例可傳染期有外縣市足跡。其中台東市區雞排店有4名員工確診，民眾若於27日至29日前往購買，須多注意健康狀況。

從初步疫調了解，28例密切接觸者確診個案中，3例為同校、5例為職場、2例關山宗教活動延伸以及18例為親友接觸傳染。在新增個案中，位於台東市中華路一段東亮雞排店有員工4名確診，縣府提醒民眾在4月27日至29日若有前往購買，多關注自身健康狀況。另外，個案相關足跡皆已由環保局進行戶外清消，全縣累計匡列1620人，其中1101位仍未解隔。

台東縣衛生局再次呼籲，確診者於家中執行「居家照護」或於「加強型集中檢疫所」皆須滿10天才可外出，並且進行7天自主健康管理，禁止聚餐、聚會等。另外針對確診個案密切接觸者執行居家隔離3＋4（3天居家隔離＋4天自主防疫）期間，自主防疫期務必嚴格落實防疫措施：快篩陰性才可外出採買必需品但須全程配戴口罩。如果未出門可不做快篩，但出現症狀仍要作快篩。禁止餐廳內用餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸。不到校上課，但可「正常上班」。

另外，今日校園新增12生、1師確診，累計確診已有102生、8師。新增的暫停實體課程資訊有：光明國小全校延長至5／4；新增的有大王國小2班級4／30至5／6、霧鹿國小含附幼全校4／29至5／5、康樂國小1班級4／30、東大附小1班級4／30至5／6、何嘉仁幼兒園及安親班各1班級4／29至5／5、多多路幼兒園1班級4／30至5／6。

縣府社會處表示，疫情造成匡列人數突增，且因應居家隔離期間縮短成3＋4天的居隔政策，日前由社會處與各公所協助發放送給被匡列居家隔離民眾的TT守護包，在考量發送時效以及守護包資源能提供給更需要者，自28日起暫停提供居家隔離3日的民眾，全力守護需居家照護（10日）的確診者，陪伴在家居隔的確診者早日恢復健康。