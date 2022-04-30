友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世去年4月過生日時，總統蔡英文曾親電祝壽，不過今年則由外交部長吳釗燮代為祝壽，外界質疑是否與民主鎮壓有關；總統府發言人張惇涵澄清，祝賀友邦元首生日的方式，每一年兩國都會有所溝通，今年經溝通，由外交部長吳釗燮代表總統致意。

台灣與史瓦帝尼邦誼長達54年，恩史瓦帝三世與台灣關係相當友好，外交部4月29日發布新聞稿，指吳釗燮代表蔡英文致電，祝賀恩史瓦帝三世54歲壽誕，史王身體安康、國運昌隆等。

不過2021年，恩史瓦帝三世53歲壽誕是由蔡總統親致電、2019年，吳釗燮以蔡英文特使身分，率團出席恩史瓦帝三世51歲壽典、2018年蔡英文出席史瓦帝尼建國50周年及恩史瓦帝三世50歲生日慶典、2017年時任外交部長李大維以蔡英文特使身分前往祝壽，但同年3月蔡英文接見時任史瓦帝尼總理戴巴尼時，就已表達向史王祝壽之意。

2021年5月史瓦帝尼因有法律系學生疑遭警察殺害，人民從對政府與警暴不滿，演變成為期數月的全國性反專制示威遊行；示威者訴求民主改革、民選總理，但恩史瓦帝三世卻下令軍事鎮壓，釀數十人喪命，震驚國際，接著當局進一步封鎖網路，限制血腥畫面流傳等。