本周各類股漲跌互見，以通信網路類指數上漲0.35％最強勢，鋼鐵類指數下跌6.10％最弱勢。國票投顧預期下周指數在16,400-16,800點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：ABF股、生技股、伺服器股、風力發電股、高爾夫球股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.FOMC利率決策會議將至，在台灣時間5/5凌晨2點公佈結果，若屆時符合市場預期，短線有望利空出盡，上次在FOMC落幕，當天台股大漲507點，值得參考。

2.近日VIX恐慌指數最高曾突破33，當前已有過度恐慌跡象，今年以來，VIX出現兩波高點，分別是38.94、37.52，均在40以前就會壓回，以此來看，美股短線再跌空間有限，可望迎來落底反彈契機。

3.上海、昆山陸續復工，有利當地台廠營運回升，相關個股有望吸引買盤歸隊，短線行情值得期待。