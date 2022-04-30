台中市30日新增新冠病毒本土個案756例，其中最受矚目的傳播鏈包括市議會教育文化委員會餐會已知與會24人已有6人確診，包括文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、市議員王立任、江肇國以及兩名議會行政人員確診。

台中市長盧秀燕30日持續透過遠端視訊主持防疫記者會，對於30日新增病例指標個案，台中市政府和議會群聚案提出說明，他表示，這場場會4月26日晚間舉行，參加人員共24名，全員已快篩，18位快篩陰性、6位快篩陽性，PCR結果也都確診，包含文化局長陳佳君、教育局長楊振昇及4名議會人士，她也呼籲，接觸者若後續有症狀可再篩驗，若為陽性，請通知防疫單位。

她也對陳佳君以及楊振昇目前狀況提出說明，倆人都是是喉嚨痛、聲音沙啞、有點流鼻水，都是輕症的情況，兩人皆採居家照護休養，楊振昇以視訊參加早上市府召開線上防疫會議聲音有些虛弱，休息之餘，教育局的業務銜接、推動、溝通上沒有問題。

針對兩人疫調，盧秀燕說，教育局長楊振昇自疫情以來都在市府內開會，近期也沒有進入校園，密切接觸者一共6位，包含司機、候用校長、專委、科長等，全部快篩陰性，匡列兩名親友、六名隨行同事居隔；而文化局長陳佳君自疫情以來，府內開會全程佩戴口罩，依匡列原則，周遭人士無須匡列，目前匡列兩名親友居隔中，辦公室內同仁共25人全部快篩陰性。

針對兩人職場匡列居隔者，盧秀燕說，因教育局位在豐原陽明市政大樓，非在市區台灣大道市政大樓，疫情以來，教育局長與隨行同事一起來市府開會，較常接觸，因此匡列隨行同事；而文化局就在市區市政大樓內，文化局長平時不需同事隨行，且辦公時間全程佩戴口罩，因此依原則無需匡列。