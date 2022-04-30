疫情逐漸增加，台南市30日新增280例確診，有208例感染源還在疫調中，僅72例有較明確的感染源。其中，20多至30多歲的確診者最多有143人，未滿20歲也有44人確診；但無症狀者僅63例，其餘217例大多有輕微症狀。

台南市立安南醫院院長林聖哲也出席市府的防疫記者會，並表示，台南市的中重症確診者只占千分之3.8，亦即至今最多每天只有個位數，其餘絕大多數都能居家醫療。有鑑於此，全市1000家診所、4000名醫生，多數已在醫師公會的協助下建立起醫療網，因此如果民眾覺得不舒服，多數都可以就近前往住家附近的社區診所看診，晚間診所關門後則可前往醫院急診。

林聖哲還強調，根據與新冠病毒對抗800多天的經驗，民眾應該「跟病毒學習」，養成勤洗手、戴口罩、保持社交距離等良好的防疫習慣，才能平安度過疫情難關。

市府衛生局長許以霖也分析，台南市新增的280例確診個案中，男性135例、女性145例，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月20日至29日。在已感染源的72例個案中，31例是經匡列居家隔離者採檢後確診，21例為職場接觸者，19例為親友接觸者，1例為校園接觸者。