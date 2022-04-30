資策會產業情報研究所(MIC)調查2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為，高達76%網友有觀看影音串流的習慣，前五大受歡迎平台依序為YouTube（68%）、Netflix（38%）、LINE TV（21%）、愛奇藝臺灣站（19%）與巴哈姆特動畫瘋（10%），三成網友在2021年增加觀看頻率。調查顯示，曾觀看的消費者有54%已付費訂閱，其中13%為2021年加入的首訂族，另有14%於2021年增加訂閱數量。資深產業分析師王琬昀指出，疫情與消費者對影音串流的觀念轉變，是2021年臺灣訂閱數成長的兩大要素，未來受到疫情演變與通膨等外在經濟因素影響，訂閱數是否下降值得觀察，不過整體而言，臺灣消費者平均訂閱數量不到2個，市場仍有成長空間。

根據資策會MIC調查，臺灣影音串流訂閱者平均月付242元，其中56%月付100~300元，另有23%月付300~500元。進一步不同年齡層的付費訂閱比例，可發現26~30歲族群的付費訂閱比例最高（65%），其次為56~60歲族群（62%）。比較不同年齡層的消費金額，51~55歲訂閱者月付300元以上比例最高（46%），其中，甚至有18%月付金額在500元以上，大幅超越整體平均（6.8%），而月付500元以上比例第二、三高的族群依序為21~25歲（11%）與31~35歲（10%）族群。

觀察整體付費動機，前五名主要為了「收看更多內容、支持正版片源、多人共享／跨螢、跳過廣告、清晰畫質」，資策會MIC資深產業分析師王琬昀表示，調查反映出18~35歲族群最重視「支持正版片源」，智慧財產權等道德性議題，已逐漸深耕於年輕族群的觀念中，而相對於年輕族群，36歲以上族群更期望透過訂閱「取代有線電視／第四台」，而46~55歲族群最重視能藉由訂閱來「跳過廣告」。

資策會MIC表示，已有四成以上訂閱者訂閱一個以上平台，顯示同時訂閱多平台逐漸成為趨勢，可觀察到有28%付費訂閱者同時訂閱2個平台、13%同時訂閱3個平台等。觀測不同性別偏好，男性訂閱1個以上平台的比例（47%）明顯高過女性（37%），而在不同年齡層中，18~20歲與31~35歲同時訂閱2個以上平台的比例最高（23%）。

資深產業分析師王琬昀表示，需留意隨著Disney+加入戰局，勢必瓜分部分既有平台用戶時間，不過整體而言，Disney+部分目標訂閱者是親子族群，將利於整體訂閱市場持續擴大。