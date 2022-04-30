屏縣府已針對屏東市和生市場、建國市場等人潮易聚集公共場所全面清消。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情延燒，屏東30日確診＋133，3例居隔陰轉陽，16例來自7個家庭群聚案，其他確診個案相關15 例，全縣部分班級暫停實體課程校數有30校54班，縣府已針對屏東市和生市場、建國市場等人潮易聚集公共場所全面清消。

屏縣府指出，133例中居隔陰轉陽3例，7個家庭群聚案16例，其他確診個案相關15 例，另有99例感染源追溯中，而重點疫調人潮易聚集的公共場所為屏東市和生市場、建國市場，已全面進行清消作業。

縣府表示，確診個案分布區域有屏東市42案，東港鎮22案，內埔鄉9案，恆春鎮7案，潮州鎮7案，里港鄉6案，長治鄉6案，新園鄉6案，鹽埔鄉5案，九如鄉4案，萬丹鄉3案，麟洛鄉2案，車城鄉2案，萬巒鄉2案，及春日鄉、崁頂鄉、泰武鄉、琉球鄉、新埤鄉、獅子鄉、瑪家鄉、霧臺鄉、三地門鄉、牡丹鄉各1案。

縣府統計截至4月30日，居家隔離現管1039人，今日解除隔離500人；5歲以下累計58例，無重症，19例解除隔離；居家照護累計申請有347人符合資格。

縣府強調，由於疫情升溫，民眾施打疫苗意願提高，30日在屏東火車站、潮州火車站設立疫苗速打站，屏東火車站莫德納疫苗截至上午即有506人施打，施打情況踴躍順利。