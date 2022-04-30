新竹縣各鄉鎮衛生所疫苗施打資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

因應民眾接種疫苗需求、也鼓勵民眾盡速打滿3劑疫苗，新竹縣市政府分別加開疫苗施打場次，提供民眾隨到隨打服務。新竹縣提供2330劑莫德納、新竹市府提供單場每日1000及1500劑莫德納。設籍新竹縣55歲以上原住民及65歲以上居民，以及設籍新竹市65歲以上市民，5月底前打完疫苗皆可領千元禮券。

新竹縣政府鼓勵民眾施打COVID-19疫苗追加劑（第3劑），5月4日周三規畫於新竹縣婦幼館加開1場隨到隨打，提供莫德納疫苗450個名額，不限劑次。5月2日周一至5月7日周六期間，各衛生所持續開設新冠疫苗多場次接種，同樣提供莫德納疫苗共1880劑，其中240劑採線上預約，其餘採隨到隨打免預約。

新竹市政府則在5月2日下周一起開設中正市場、慈濟靜思堂兩座大型疫苗施打站，提供12歲以上民眾接種莫德納疫苗，不限第幾劑，採限額預約制，可至新竹市疫苗施打預約平台（https：／／vax.hccg.gov.tw／）或洽疫苗專線03-5355137，3區衛生所不再提供疫苗施打。

中正市場開設5月2日至6日，每日限額1500劑（上午750劑／下午750劑）。慈濟靜思堂開設5月2日至5日，每日限額1000劑（上午500劑／下午500劑），時間皆為上午8時至11時、下午2時至5時。