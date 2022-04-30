雲林縣確診首度破百新增142例，5月2日起合約醫療院所先開打兒童疫苗。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣確診個案首度破百，30日新增142例，有鑑於近日兒童確診病例數不斷增加，雲林縣政府已規畫5月2日起，合約醫療院所先開打6到11歲兒童疫苗，校園接種則在5月陸續進行。學童若至醫療院所接種，可申請疫苗接種假，家長照顧或陪同注射，也可申請防疫照顧假。

雲林縣長張麗善表示，新增142例本土確診個案，分布於15鄉鎮市，分別為西螺54例，斗六28例，虎尾14例，二崙9例，斗南及北港各8例，土庫、古坑、莿桐、麥寮、東勢各3例，大埤及崙背各2例，林內及台西各1例。

張麗善說，全台單日確診數已突破1萬大關，孩童更須要保護，大家把疫苗打好打滿，才能降低感染風險，避免社區傳播與幼兒感染併發重症。呼籲民眾不論是大人、小孩，符合接種資格者有疫苗就打，保護自己也保護身邊的人。

6至11歲兒童莫德納疫苗接種須接種2劑，2劑間隔12周，劑量是成人一半。接種後常見副作用包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、發燒，可多喝水、休息並視須要就醫。提醒如有發燒、感冒、對疫苗成分有嚴重過敏反應史者，不建議接種。

張麗善指出，由於兒童使用家用快篩較為困難，雲林縣政府將建請中央評估購買唾液快篩劑供兒童使用，若中央通過兒童使用唾液快篩檢測方案，縣府將積極配合，提供縣內居家隔離的學童於唾液快篩檢測陰性後，即可返校上課。