將來銀行客戶樣態大解密！據內部統計，在正式開業首月完成開戶的5萬多名客戶中，以25～34歲、35～44歲各占總客戶數3分之1為大宗。若以星座分布觀察，則以思緒縝密的天蠍男與深具美感的天秤女最愛將來，重視細節的處女男、女則緊追在後。

將來銀行指出，除了有近千位剛滿20歲的年輕人申辦數位存款帳戶作為成年禮外，更有不乏70、80歲的銀髮族開立帳戶，打破銀髮族對數位金融較為陌生的刻板印象，更顯示將來銀行流暢、直覺式的App使用者介面，讓非數位世代的長輩們也愛不釋手。

若以星座區分，將來銀行指出以天秤、處女、天蠍最多，各占9％且人數相差甚微。記一步輔以性別細分，則男性前3名星座分別為天蠍、處女、天秤，女性則為天秤、處女、獅子，顯示將來銀行強調金融美學及兼顧細節的特質，已成功吸引不少族群的目光。

就居住地觀察，以北北基桃的大台北都會區占總客戶數達53％最高。進一步以縣市細分，前5名居住地分別是新北市24％、台北市18％、台中市12％、桃園市10％、高雄市10％，與台灣人口的地理分布大致相近。

卡色選擇上，由知名設計師方序中操刀設計、擁有4色的「將將卡」大獲客戶好評，許多卡友一收到卡片便分享照片至主流社群媒體Instagram、Facebook上。其中，「將來黑」以46％最受卡友喜愛，「將來黃」以28％居次，「將來白」及「將來灰」各有16％、10％支持。

至於將來銀行獨創的「帳號自由選」及「N倍券」也廣受國人歡迎，在將來銀行首波5萬多名客戶中，有過半的53％客戶透過市場首見、可自由選擇10碼銀行帳號的機制，客製自己心儀的帳號。

此外，選用手機號碼作為自身將來帳號的比重也不低、共有43％客戶選擇，顯示進入行動世代後，手機號碼似乎有成為數位大環境下「類身分證字號」的趨勢，不少客戶偏好只需記得一組號碼即可走遍天下，而此號碼就是最常使用的手機號碼。

最後，主打可自由決定啟動「利息放大期」的N倍券，截至25日已有近1.2萬人動用，動用N倍券的存款平均數為3.6萬元，顯示即使此次加息額度上限2.5萬元，此金融創新服務仍能有效帶動民眾更高額的存款習慣。