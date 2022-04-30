勞動節前夕，金門縣政府表揚地區職業工會44位模範勞工，縣長楊鎮浯讚揚勞工朋友敬業負責，各行各業的發展蒸蒸日上，縣府未來也會持續改善勞動條件，讓勞工朋友的工作環境愈來愈好。

今年度除勞動部全國模範勞工陳羽宣與全國總工會模範勞工陳世耀等2人將於近日赴台接受表揚外，另地區模範勞工有陶瓷廠產業工會呂愛鳳，電信事業產業工會李華倫，農機代耕業職業工會鄭君培，各業工人聯合會許家雯、張安年、翁梨月、簡銘義4人，導遊服務人員職業工會鄭彩梨、許丙忠2人，金酒公司企業工會葉福和、王炎明、翁長木、楊水生、楊忠清、蔡顯鈞6人，木業職業工會張美玉、陳金治2人，油漆工程業職業工會吳杏子，機器製造五金業職業工會林榮啟、曾椿惠、許丞慶3人，理燙髮美容業職業工會周昭治、張麗芳2人，金門日報社產業工會許燕山，營造業職業工會洪一雄、陳錫政、楊忠志、陳成發4人，餐飲業職業工會黃雪梅、蔡姿？、李禹慧3人，汽車駕駛員工會黃明禮、蔡秀勤、張輝川3人，水電承裝業職業工會鄭建源、李嘉林2人，自來水廠產業工會何建霖，縫紉針織業職業工會黃淑珍、蘇建芳、黃子芝3人，照相錄影業職業工會蘇靜嫻，鐘錶眼鏡業職業工會許艷華，公共車船處產業工會陳安全，小販業職業工會邱琬淑等，合計44名。

上午表揚活動在金門社會福利館舉辦，受到covid-19疫情擴大影響下，今年採精簡隆重方式辦理，並透過直播讓鄉親分享，取消原有的表演及餐會活動，現場僅邀請獲獎者、家屬與其所屬工會幹部參加。