30日基隆新增715例新冠個案年齡分析。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

5月1日將在基隆港務中心將再開疫苗集中施打站。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府30日發布，新冠個案增加715例，35至44歲年齡層占比最高，居家隔離人數2228人，自主健康管理22人；基隆市長林右昌強調，5月1日將在港務中心再開疫苗集中施打站，有需求民眾趕快把握。

林右昌表示，新增新冠個案715人中，分別為332名男性與383名女性，35至44歲年齡層感染人數最多，共有124人占整體17％，其次是25至34歲，共有114人占整體16％，65歲以上年長者共85人，6歲以下幼童有50人。

5月1日港務公司施打站再開，提供莫德納與高端疫苗，林右昌說明，29日中央提供疫苗再到基隆，緊急聯絡安排，5月1日周日再開設集中接種站，共有兩個時段，上午8時30分至11時30分，與下午13時30分至16時30分。

林右昌強調，民眾有接種疫苗需求，一定要把握這次加開機會，一定要帶著健保卡與小黃卡，65歲以上年長者與55歲以上原住民，不論接種基礎劑或追加劑，都可以獲得500元禮券，希望大家趕快藉由疫苗提升保護力。

另一方面林右昌補充，基隆市因疫情停課學校，全校停課有3間小學和7間幼兒園，預防性停課有2個幼兒園，部分停班學校包括高中職11間、國中11間、國小25間、幼兒園23間，共計195班。