台北市今新增3099例本土病例，截至29日確診者居家照護人數3858人；管理中居家隔離人數3132人，北市確診者自主填報問卷已接獲6100餘位民眾完成自主填報，北市衛生局與關懷中心持續依自主填報內容啟動安置、關懷及疫調作業。

此外，為了保存醫療量能，市長柯文哲呼籲民眾「先快篩再做PCR」，沒事不要跑去篩檢站，且會規畫事先包好約3天份的藥物，如果快篩陽有症狀就先給藥，對此，北市衛生局表示，會將流程簡化，會依據個案不同症狀做分類。

國內自4月28日起實施家用快篩試劑販售實名制，民眾也可透過便利商店、超市、藥局及藥妝店等通路購買快篩試劑，民眾使用快篩試劑檢測結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。

衛生局表示，如接獲醫院通知或查詢健保快易通得知確診，請配合以下事項，暫留在家中一人一室，勿移動外出，請留意自我健康狀況，如有緊急就醫需求請撥打119，主動告知為確診者身分，由救護車送醫。

因應本土疫情持續升溫，為有效善用現有醫療量能，北市實施快篩陽性分流策略，將七大篩檢站逐漸改成「快篩陽綠色通道」；若民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀請先快篩再就醫，如檢測結果為陽性時，請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，可至上述採檢院所PCR採檢。

如無相關症狀或檢測結果為陰性，仍請遵循指揮中心的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理．提醒一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染；相關疫情訊息可撥打北市防疫專線(02)2375-3782或1999市民熱線詢問。