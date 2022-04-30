東勢警分局等單位於昨天深夜11時至今天凌晨1時執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締。（警方提供）

台中市新社區協中街是通往谷關的重要道路，亦為機車族同好相約騎乘的熱點。卻因常有噪音改裝車輛破壞寧靜環境，造成道路沿線兩側居民的生活困擾；東勢警分局等單位於昨天深夜11時至今天凌晨1時執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締；使用中機動車輛噪音未符合管制標準計7件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額共1萬6200元。

東勢警分局昨晚特會同台中市政府環保局、交通部公路總局台中區監理所等單位，於昨天深夜11時至今天01時執行「環警監聯合稽查」專案勤務加強取締，以改善噪音車輛擾民情形。

勤務中計攔查疑似改裝車輛12部實施噪音檢測，使用中機動車輛噪音未符合管制標準計7件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額合計1萬6200元；此外，亦於路檢點查獲1件公共危險案件。

警方指出，東勢警分局對於違法行為強力執法取締、絕不縱容，呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，亦切勿酒後駕車，以免危害自身行車安全、也影響他人。