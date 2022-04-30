台中市長市長盧秀燕30日持續透過遠端視訊主持防疫記者會，也宣布5月7日、14日將開設快打站，分別為25至29歲、18歲以上市民接種。（台中市政府提供）

台中市5月7日、14日將加開快打站，為年輕市民接種第三劑。（台中市政府提供）

台中市本土個案新增756例，包含校園群聚77例、職場群聚72例與家庭、朋友群聚176例，而住院病患則新增3例中重症1人插管治療中；為加強第三劑疫苗覆蓋率，台中市長市長盧秀燕30日持續透過遠端視訊主持防疫記者會，也宣布5月7日、14日將開設快打站，分別為25至29歲、18歲以上市民接種。

台中市30日本土確診案再爆增為756例，衛生局長曾梓展表示，住院病患中新增3例中重症，都住進加護病房治療，其中一名72歲機構男住民，本身有失智以及腦部病變，已接種過2劑AZ＋1劑莫得納，4月25日住院，26日開始用瑞德西韋抗病毒藥，預計用到5月3日，因呼吸喘急除抗病毒藥也插管治療；一人為85歲女性，打過2劑AZ，有肺癌、高血壓病史，用抗病毒藥物治療後病況轉穏；以及1名30歲患有癲癇、失覺失調機構男住民，他也已接種過2劑AZ＋1劑莫得納。

另，市長盧秀燕也宣布，將在5月7日以及14日在全市開設約47處快打站為年輕市民接種第三劑，她表示市府4月16、17、18日曾開設快打站，提供全市30歲以上的市民第三劑接種服務，共施打逾7萬人。5月份市府也將再開設莫德納快打站，5月7日對象為25歲以上施打第三劑民眾；而5月14日，對象再放寬至18歲以上施打第三劑的民眾，都將由鄰里長造冊發注射通知單。