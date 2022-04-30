味全龍隊27日出現6名隊職員快篩呈現陽性的消息，當天比賽緊急取消，龍隊內部也進行疫調，最終預防性匡列11人，不過昨天賽後又傳出陣中有人篩檢陽性，但龍隊對此目前沒有作出任何回應，中職聯盟則表示，目前沒收到球團通報。

龍隊27日本要與中信兄弟在天母展開3連戰，但首戰賽前龍隊有6名隊職員快篩陽性，當天賽事緊急喊卡，龍隊也在當晚進行PCR檢測並進行自行疫調，共將11人進行預防性隔離，昨天及前天的比賽也都正常進行。

對於媒體詢問PCR檢測結果，球團已不得洩漏特定個案之個資不願公布，僅表示，「球團內部疫調時已視同確診方式來應變，球團也以最平常的心及最高的防疫標準來因應此事，也希望外界以愛護球員的立場，給他們充分的身心休息空間。」

但昨天賽後又有消息傳出，龍隊陣中又有人員快篩呈現陽性，對於媒體求證，但經詢問後至截稿前都未獲回覆。轉向詢問聯盟，聯盟則回應，「是否有新增快篩陽性人員，聯盟都有與球團保持密切聯繫，目前尚未收到球團有新增人員。」

秘書長楊清瓏說：「這是一個很嚴肅的問題，球團領隊也知道防疫、安全重要性，領隊他們應該也會維護球員的健康為原則，目前沒有收到新的資訊。沒有收到新的資訊，不會做任何決定，我們現在是快篩陽性以球團疫調作為更嚴謹把關。」