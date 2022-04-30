余文樂表示《二十四小時》裡體力和動腦部分讓他很傷腦筋。（八大提供）

林志穎、余文樂參與的戶外實境節目《二十四小時》擔任隊長，帶領兩隊人馬玩遊戲闖關，找齊散落在各地的守序星星。訪問中，有「童顏男神」之稱的林志穎一臉興奮表示：「透過節目，讓我這個當年的小鮮肉，跟當今的小鮮肉一起合作，也像是找回青春的感覺。」余文樂則表示，在體力和動腦部分讓他很傷腦筋。

《二十四小時》由韓國《Running Man》製片人和《奔跑吧兄弟》第1、2季總製片人聯手打造，希望開創真人實境節目新時代。余文樂笑說：「原來這類型節目真的很難玩，本來是覺得這麼多人錄影，大家會分擔一些，應該會輕鬆一點，沒想到真的很累！」回憶拍攝每一天都要玩許多複雜的遊戲之外，還會使大家互相猜疑，不斷破壞隊裡的感情，令他很傷神，林志穎認同：「我們彼此都在互相殘害著對方，但還是很開心啦。」

另外，林志穎透露錄製期間與同組隊員胖了3公斤，笑說：「節目錄完後，印象最深刻的就是我這一隊的每個人都很能吃，每個人的食量都是我的好幾份。」而另一位「戲劇男神」胡一天首次參加實境節目，「我覺得團隊裡，我算是吃飯方面的擔當，但好像遊戲環節裡都沒有讓我可以發揮的地方」。《二十四小時》明（5月1日） 起，每周日晚8點在八大綜合台播出。