新冠肺炎疫情持續狂燒，30日又新增1萬5033例本土確診，彰化縣也居高不下，又新增158例，居家隔離中人數451人，累計確診數已792人，這波疫情縣內以家戶感染為主，提醒自主防疫期間非必要不出門，不要和外人一起用餐。

縣長王惠美表示，疫情持續居高不下，要盡速前往施打疫苗；近來第三劑疫苗接種率提升20％，尤其是18-29歲接種率倍增，現在很多場域都有規定如果沒有打完三劑疫苗不能進入，還是要拜託大家盡快把第三劑疫苗打好打滿。並鼓勵大家下載臺灣社交距離APP，不需要註冊帳號、不會截取使用者資訊、不用上傳個人資料，這款APP是由衛福部與台灣人工智慧實驗室共同研發，可以提醒收到接觸通知的用戶聯繫當地衛生局，減少傳染風險。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，今天個案是158例，雖然還很高，但比昨天少，中央與專家都有說，接下來應該都會是指數型的上升，跳一階，停一、兩天，原因是發現確診者後，匡列周邊接觸者很多人都已經感染，並且要等到一、兩天後才會發病，因此減災的策略要做調整，以因應這樣的現象。

葉彥伯表示，依全國趨勢來看，還會再繼續往上升，甚至無法確定接下來會如何發展。做好接觸者的匡列、相關個人防護、打疫苗就非常重要。新增個案數外縣市、縣內及個案調查中的比例大概都維持不變，3、4成來自外外縣市，其他就是縣內，並且幾乎都是家戶感染。

葉彥伯提醒，自我防護最重要的就是在家裡，假如有接觸到接觸者、或者有去過相關熱區，沒有症狀，在做自我健康監測時，盡量採取一人一室，忍耐3至7天，盡量避免與家人共餐、脫下口罩及跟長輩接觸的機會。