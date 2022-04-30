華視新聞近來接連出包，在誤發共軍襲台的跑馬燈之後，又寫錯上海確診病例數，甚至還把美國大聯盟明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇家。時事評論員田方倫批評荒唐，要求NCC主委陳耀祥立刻下台負責，並將52台交還給中天新聞台。

田方倫表示，華視新聞又出包，將上海確診「1萬181」病例誤植成「1181萬」病例。

「整個華視從上到下到底哪裡出了問題？我認為是全部都出了問題！」田方倫指出，接連的出包，都不是小小的錯誤而已。其實華視也被媒體同業發現，把大聯盟明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇家。

田方倫認為，華視根本沒有搞清楚現在崩壞的狀態，不僅上個字卡都可以換MLB隊名，確診數錯誤秀了半個多小時，還是台視新聞部的朋友打電話去華視新聞部提醒，華視才調整。

田方倫說，荒唐的華視，不要再跟人民說自己公廣集團的種種委屈了，只會讓人民覺得當初NCC主委陳耀祥，每一句誇讚華視的話，現在回頭看看都是如此的諷刺。

針對華視近來狀況不斷，田方倫提出5點主張：

1、陳耀祥主委立即辭職下台，以示負責。

2、華視立即離開52台，交還給中天新聞台。

3、解散董事會，重組「有牙老虎」，有效監督。

4、主管職以上最少減薪30％，以示懲戒。

5、重新審定，新聞製播流程，不再犯錯。