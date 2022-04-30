中國大陸近期出現4歲男童感染H3N8流感的案例，為全球首見。疾管署今宣布，基於當地可能的環境暴露風險，已在27日提升河南省新型A型流感旅遊疫情建議等級至第2級警示（Alert）；另中國大陸（含港澳）新冠肺炎旅遊疫情建議等級目前仍為第3級警告（Warning）。

中國大陸衛生健康委員會公布資料顯示，全球首例H3N8流感確定病例為河南省駐馬店市4歲男童。男童在4月5日發病，4月10日病重住院；男童在發病前曾接觸家禽，鄰近地區有野鴨活動，其密切接觸者觀察期間無異常狀況。

疾管署表示，H3N8流感病毒仍屬禽源性，過去多於馬、狗、禽類等動物間檢出，目前尚無有效人傳人能力，疾管署將密切監測此病毒。近期中國大陸陸續出現有H5N6及H9N2流感等新型A型流感病例，疾管署已將河南省、山西省、浙江省、湖北省、江西省、四川省、重慶市、廣西壯族自治區、貴州省、江蘇省、山東省、湖南省、福建省、廣東省、安徽省新型A型流感旅遊疫情建議列為第2級警示（Alert），其他省市列為第1級注意（Watch）。

此次個案應屬偶發性人類感染，發生大規模傳播流行風險為低，但仍存有風險，加上國際禽類禽流感疫情不斷，於中國大陸仍有H5N6及H9N2流感疫情，顯示人類感染新型A型流感威脅不減。疾管署提醒醫師，如發現自中國大陸回臺之可疑病例，應加強詢問旅遊史及接觸史，並迅速通報衛生機關。

疾管署提醒國人，前往中國大陸各省市時，應落實「5要6不」原則，其中5要為禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場／展銷場。

民眾返國入境時，如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。