家用快篩試劑超搶手，一開賣就被秒殺搶光；實名制上路以來，南投縣各合約社區藥局合計已售出1萬4664人份，但中寮人卻抱怨鄉內完全買不到，只能往鄰近鄉鎮移動搶購。（南投縣政府提供／謝瓊雲南投傳真）

實名制購買家用抗原快篩試劑政策上路，民眾紛紛憑健保卡趕赴各特約藥局排隊搶購，但唯獨南投縣中寮鄉沒半家藥局可申購，讓中寮人抱怨被當成拖油瓶。南投縣衛生局30日公開回應說明，因中寮鄉內唯一的社區藥局申請作業慢了一步，導致沒被列入第一輪販售據點，已立即介入居中協調，成功向衛福部爭取，預計下周二就會配發，下周三起就可提供購買。

本土疫情延燒，社區感染多點大爆發，這幾天民眾最熱衷查詢的就是家用快篩試劑實名制購買的藥局名單地址；有中寮鄉民透過社群反映，中寮鄉內查無任何一筆可購買試劑的資料，成為全縣唯一無法購買實名制試劑的鄉鎮，該網友無奈說「我們算拖油瓶吧，只能趁早往南投草屯移動排隊。」

南投縣衛生局長陳南松表示，縣府第一時間獲悉此事後，立即主動向衛福部反映，並積極與國民健康署協調，昨日就成功爭取到，將中寮鄉衛生所列入無藥局偏鄉衛生所之列，預計5月3日就可獲得配發快篩試劑，5月4日就撥下來提供鄉民購買使用。

陳南松指出，中間這段空窗期，將由中寮鄉衛生所隨時監測鄉親的健康狀況，若有緊急需求，將會由衛生局緊急調度快篩試劑，提供民眾應急使用。

南投縣衛生局表示，南投縣家用快篩試劑實名制販售情形，截至29日為止，全縣94家販售據點，共已售出1萬4664人份，民眾購買情形踴躍，多數據點在開賣1小時內就快速全數售罄；呼籲尚未買到的民眾，也不必恐慌、爭先恐後，中央將會持續撥配快篩試劑，讓大家買到。

衛生局也再次提醒鄉親，實名制家用快篩比照口罩實名制，以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號為每星期一、三、五購買，雙號則是每星期二、四、六；星期日開放全民皆可憑證件購買。至於各家用快篩實名制社區藥局販售時間，依各家藥局公告時間為主。