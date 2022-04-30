連千毅與網紅「勾惡」互嗆，並放話5月5日要相約在桃園體育館聊聊，引發各界爭議，其他網紅、大哥們也紛紛跳出來發表意見，令人擔憂是否又會引發直播主之亂。刑事局指出，目前雖然沒有恐嚇或實際行動等違法情事，但會持續蒐報、密切關注，遇有不法即刻逮捕移送，從重偵辦。

刑事局表示，針對有幫派背景的直播主與網紅有糾紛爭議案，警方為防範暴力衝突，已通報新北市、台中市、高雄市警察局等機關密切蒐証，如有任何不法暴力行為，將立即從嚴從速逮捕偵辦，絕不寬貸。