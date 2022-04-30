「防疫如同作戰！」國內本土新冠疫情持續延燒，30日全國本土確診新增1萬5033例，台中市今天確診個案暴增高達756例，其中包含校園群聚77例、職場群聚72例與家庭、朋友群聚176例等；因五一連假民眾到處趴趴走，市長盧秀燕特呼籲市民落實防疫，以免疫情持續擴大。

衛生局指出，今日新增確診個案熱點足跡，遍及市區與山海線，包括4月26日逢甲大學體育館、大甲火車站、中港轉運站、高鐵台中站、連豐駕訓班、靜宜大學、中興大學綜合教學大樓、大甲雙溪游泳池、西屯區公所、石岡區家庭福利服務中心、全聯福利中心台中福星店、北區運動中心。

4月27日勤美誠品綠園道、華美黃昏市場、真耶穌教會、妙行院、World Gym世界健身俱樂部台中崇徳店；4月28日南屯區公所、嶺東黃昏市場、World Gym世界健身俱樂部台中SOGO店。

台中今天新增756例本土確診個案，最引人關注的傳播鏈是本周二市議會教育文化委員會餐敘，出席的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、市議會兩名官員陸續染疫，上午再爆當天也在這場餐會的市議員江肇國、王立任也確診，該起餐敘群聚共24人參加，目前已有6人確診。