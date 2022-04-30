十銓(4967)不僅延續經典更推陳出新，繼去年推出經典SIREN GD240/GD240E ARGB一體式水冷引起全球高度關注後，宣布閃耀推出T-FORCE SIREN GD360E ARGB一體式水冷，黑白雙色低調奢華鏡面ARGB水冷頭及冷排風扇，搭配三顆強力高轉速的ARGB風扇，支援多家燈效控制軟體，讓玩家能隨心所欲打造獨特魔幻炫目的ARGB 系統，此外散熱效能再度大幅升級，提供最完善的冷卻效果。

T-FORCE SIREN GD360E ARGB是款兼具外觀與功能的360mm一體式水冷，強力吸睛的黑白雙色低調奢華鏡面ARGB水冷頭，搭配三顆強力高轉速的ARGB風扇，並支援ASUS Aura Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync等燈效軟體，讓玩家靈活打造專屬於己的酷炫煥彩ARGB系統，功能上強調使用銅底鋁製水冷頭及高密度噴射式鰭片，搭配4000RPM高轉速水泵以及支援PWM(Pulse Width Modulation)智慧控制風扇，可依溫度調整轉速而達到最佳散熱效果，同時更有別於傳統水冷頭，將水泵置於冷排內，降低CPU磨損風險和噪音影響。

T-FORCE SIREN GD360E ARGB一體式水冷具備超強力4000RPM高轉速水泵，能同時強悍提供卓越的冷卻效率及低噪音品質，搭配液態軸承風扇設計，使其在高速運轉下依然保持低噪音環境，讓玩家可以不受干擾，盡情享受ARGB燈光饗宴。其除完美相容原有的多款Intel及AMD腳位外，更支援最新Intel LGA 1700腳位及AMD AM5腳位，巧妙用心的設計，就是要帶給消費者絕對彈性打造個性裝機。