隨著炎炎夏日即將到來，全台最大水上樂園「馬拉灣」，今（30）日正式開園！麗寶樂園渡假區表示，配合中央流行疫情指揮中心的防疫指引，進行水上設施與活動可暫時脫下口罩外，一離開水域即需立即佩戴口罩，玩水也必須兼顧防疫。

園方今日精心規劃的清涼消暑的開園儀式，在外國舞者輕快歡樂的舞蹈中揭開序幕，搭配振奮人心凍凍嘿！口號，喚起「大海嘯」高達3米的超級巨浪，酷涼的浪花一波波席捲而來，宣告夏天玩水的季節正式到來。

麗寶樂園渡假區表示，上午9點已有近百組遊客排隊買票進場，有不少遊客趁著五一連假相揪三五好友，從高雄來到馬拉灣消暑渡假，體驗刺激的玩水設施。

充滿海島渡假氛圍的馬拉灣，園內擁有全東南亞第一座，可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，在全場咚咚嘿的興奮喊叫中，一起迎接超級巨浪的來襲；還有情人們最愛明星設施「漂漂河」，猶如戀愛巴士水上版，進入這條270公尺的天然浪漫流域中，沿路充滿鳥語花香與瀑布水景驚奇，用最舒服的姿勢順流而下，帶你陷入愛河傳說。

今夏馬拉灣，清涼消暑又吸睛，除了入園處迎賓活動外，更特別邀請全台首輛沉浸式遊戲體驗車Cooler Master「酷玩行者」進駐麗寶樂園渡假區，舉辦《穿Bikini 玩Gaming》活動，讓遊客在超酷炫的電競車上，與比基尼辣妹熱舞互動、玩遊戲拿好禮。

為了歡慶馬拉灣4/30起正式開園，園方推出多項優惠好康，除了30日開園當天10點30分前入場，同樂歡慶價199元外；5/1-5/31早上11點前穿比基尼泳衣或三角泳褲，原價900元的門票只要199元！