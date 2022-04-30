許多新人在婚禮前都會和好友舉辦「脫單派對」，好好慶祝單身的最後時光，不過近日就有一名男子，因為脫單夜玩太瘋，竟錯過隔天的重要的婚禮，晚了4小時才到場，沒想到到場時，新郎已經換人了，還是臨時從來賓中選出的對象，超戲劇性的情節，讓網友相當震驚。

根據《今日印度》報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）原有一對新人原定4月22日，下午4點在布爾達納區一村莊舉行婚禮，所有的準備工作都完成了，女方家長及親朋好友還提早到會場等候，但沒想到卻遲遲等不到新郎現身。據了解，新郎因為前一天和朋友狂歡慶祝脫單，喝到不省人事，因此隔天才會晚上8時才趕到婚禮現場，遲到整整4小時。

新郎前一天和朋友狂歡慶祝脫單，喝到不省人事。(示意圖/Shutterstock)

當新郎抵達會場時候，準岳父已經火冒三丈，氣到不願意將女兒嫁給他，不過婚禮都已經準備好了，取消也很可惜，新娘的爸爸竟然現場詢問來參加的親友要不要當新郎，最後甚至真的把女兒嫁給了賓客，神展開的劇情，令人摸不著頭緒。

雖然這則新聞的結局很戲劇化，不過也不是不能理解新娘爸爸的心情，畢竟結婚是一件很神聖的人生大事，要將寶貝女兒嫁給對婚姻不重視、還不守時的人，確實有點強人所難。建議大家婚禮前一天還是不要過度飲酒，應該放鬆自己好好休息，為婚禮當天做準備，以免發生喝到不省人事，婚禮遲到的憾事。

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