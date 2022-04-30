日本人氣女優三上悠亞身高不到160公分，卻擁有超傲人F罩杯好身材，還有偶像的外貌，圈粉無數，在加入AV行業前還是女子團體SKE48成員，2018年也以女團Honey Popcorn隊長身分在韓國活動；三上悠亞近日在社交平台分享一段大約6秒的影片，樣貌精緻的她桌上是一堆熟悉的台灣零食，讓台灣粉絲看了超有親切感。

三上悠亞昨（29日）在Instagram發布影片，她穿著一片式的粉色泳衣，對擁有F罩杯巨乳的她，泳衣尺寸似乎有些小，不足以包住胸口春光，上下半球都露出，她更調皮的拉著裝飾，將泳衣拉得更緊。另一則限時動態中，桌上擺了零食，仔細一看居然都是來自台灣，一張桌子擺了台灣芒果乾、真魷味、沙其馬、果凍、蘇打餅等，讓台灣粉絲看了倍感親切，也不知道是台灣粉絲送的，還是工作人員準備的，三上悠亞開心說「現場有很多台灣零食。」

現場進行拍攝工作，三上悠亞拍完零食，不忘對著鏡頭比出YEAH的手勢，她穿著淺灰色洋裝，胸前造型中空，可以看見她的豐滿上圍和深邃事業線，而她最近似乎換了髮型，一頭俏麗短髮加上甜美表情，笑容電暈一票粉絲。

三上悠亞PO出滿滿的台灣味零食。（圖／三上悠亞Instagram）

三上悠亞穿上兔耳女僕裝。（圖／三上悠亞Instagram）

Instagram限時動態中，三上悠亞換上另一套衣服，她頭上戴著蝴蝶結裝飾的兔子耳朵，上半身隱約能判斷穿著藍色格子蕾絲衣，衣服在胸前設計綁帶裝飾，童化風格中帶點成熟性感氣息，搭配三上悠亞無辜清純的表情，格外有反差萌。