大陸央視新聞報導，中共黨刊「求是」雜誌將在五一勞動節刊登中共中央總書記習近平的文章，該文章強調，大陸要加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。

報導出，5月1日出版的第9期「求是」將發表習近平的文章「加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強」。該文章強調，科技事業始終具有十分重要的戰略地位、發揮了十分重要的戰略作用。大陸科技實力正在從量的積累邁向質的飛躍、從點的突破邁向系統能力提升。立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，必須面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。

日前中共中央政治局會議指出，要中心城市要採取有力措施，打造吸引和集聚人才的平台，加快形成戰略支點和雁陣格局。要大力培養使用戰略科學家，打造大批一流科技領軍人才和創新團隊，造就規模宏大的青年科技人才隊伍，培養大批卓越工程師。要把人才培養的著力點放在基礎研究人才的支持培養上，為他們提供長期穩定的支持和保障。要深化人才發展體制機制改革，為各類人才搭建創業的平台。