請尊重自身工作！1名外送員日前被目擊機車後座的外送箱不僅老舊破爛，箱子還整個傾斜放著，騎車過程箱子內餐點幾乎全露出來，甚至快要掉出車外，目擊民眾怒批「斜槓就好，可以不要斜包嗎？」其他網友看到照片後怒炸，留言「食物都快跳車逃生了」、「哥送的不是餐，是…灑脫」。

有網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發表1張照片，照片中1名外送員機車後座的外送箱相當破爛，不僅歪歪斜斜導致箱子的蓋子無法蓋好，就連箱子裡頭的餐點都能被看見，外送員騎車過程，食物一晃一晃地幾乎快要灑出來，恐怖畫面全被後車拍下。

外送員被直擊外送箱不僅老舊破爛，箱子還傾斜放著，箱子內餐點幾乎全露出來，甚至快要掉出車外，目擊民眾怒批「斜槓就好，可以不要斜包嗎？」（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

1名外送員日前騎車在路上被人直擊機車後方的外送箱塌陷、幾乎快掉出車外，遭網友拍下照片後PO網，而還有另名外送員同樣被發現外送箱在路途中傾斜。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該網友PO文怒喊「斜槓就好，可以不要斜包嗎？」其他網友紛紛留言「看到這種爛塌髒又快掉不掉的，真的會很不舒服，好好的一個包弄好它很難嗎」、「好刺激，那個食物」、「還好拉，還知道帶大包，現在無包俠一堆」、「食物都快跳車逃生了」、「他的餐點感覺像是從垃圾堆中拿出來的」。

先前也有另名外送員被人直擊機車後方的外送箱塌陷、幾乎快掉出車外，網友拍下照片後PO網，而還有另名外送員同樣被發現外送箱在路途中傾斜，有路人好心提醒，該外送員還冷冷地回1字「哦！」接著繼續騎車，讓網友痛批「不想送，真的可以不要做」、「請尊重自己的工作」。