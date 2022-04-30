台中車站傳出有民眾威脅要放置炸彈給司機員教訓，鐵路警察出動加強巡守，並以金屬探測器檢視站區廁所、垃圾桶、置物櫃等各角落，目前一切正常，未有異常狀況。（鐵路警察局台中分局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中車站傳出有民眾威脅要放置炸彈給司機員教訓，鐵路警察出動加強巡守，並以金屬探測器檢視站區廁所、垃圾桶、置物櫃等各角落，目前一切正常，未有異常狀況。（鐵路警察局台中分局提供／謝瓊雲台中傳真）

台鐵員工51罷工休假，導致列車停駛，台中市驚傳有市民因不滿自身行程因此遭打亂延誤，30日上午憤怒撥打1999市民專線揚言要去台中火車站、烏日火車站放置炸彈；鐵路警察獲報後不敢大意，立即出動金屬探測器加強巡守感應是否有可疑爆裂物。

根據了解，台中市1999市民專線今天中午11時許接獲某自稱周先生的市民致電，表示台鐵司機員51罷工很可惡，害自己原本安排好的行程被打亂，為了教訓、報復，今晚要去台中、烏日兩站放置炸彈，讓司機員付出代價。

台中市研考會表示，市民專線話務中心人員上午接獲民眾反映此案件後，不敢大意，立即通報台鐵與警察局，交由相關單位接續處理中。

台鐵局說明，早上接獲台中市政府通報，該府1999專線稍早接獲民眾來電，表示因台鐵5／1列車停駛，使本來計畫好行程打亂，沒辦法北上辦事，揚言若台鐵明天停駛的話，今晚將去炸台中車站、烏日車站。

台鐵局指出，第一時間已通報鐵路警察局，並通知相關車站啟動緊急應變機制，除鐵路警察加強車站及列車巡查外，車站站務人員也提高警覺留意可疑人、事、物，截至目前並未發現異常情況，營運一切正常。

鐵路警察局台中分局表示，立即出動員警同仁，針對台中站及各站區，均加強巡守並持續檢視廁所、置物櫃、垃圾桶等處是否藏有可疑物品，提高處理危險物品之警覺，避免危害發生。

經警方以金屬探測器檢查各車站，均無異常金屬反應，截至16時0分，台中地區各車站均無發現，一切正常，仍將持續加強戒備巡守，提升各站區見警率。