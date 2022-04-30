台中市政府30日公告兩頁新增確診個案熱點足跡。（台中市政府提供）

台中市30日本土確診新增756例，其中校園群聚就有77例；台中市衛生局長曾梓展在中市疫情記者會中表示，指標傳播鏈逢甲大學累記迄30日中午已有109人確診，其中有95位在校或返家居家照護，14人安排入住加強版集中檢疫；也由於校園群聚案爆增，台中市30日公布確診者公共足跡也把逢甲大學、靜宜大學以及中興大學綜合大樓都納入。

台中市長盧秀燕持續透過遠端視訊主持防疫記者會，她說，今天是她居家隔離3＋4的第四天，開始自主防疫，除了4月27日快篩陰性外，今天再次快篩也是陰性。她也提醒，今天起是五一連假，希望大家外出口罩戴緊緊，減少到人潮多的地方，保護自己、守護家人！

市府也公告兩頁新增確診個案熱點足跡，衛生局說明，包括4月26日逢甲大學體育館、大甲火車站、中港轉運站、高鐵台中站、連豐駕訓班、靜宜大學、中興大學綜合教學大樓、大甲雙溪游泳池、西屯區公所、石岡區家庭福利服務中心、全聯福利中心台中福星店、北區運動中心；4月27日勤美誠品綠園道、華美黃昏市場、真耶穌教會、妙行院、World Gym世界健身俱樂部台中崇徳店；4月28日南屯區公所、嶺東黃昏市場、World Gym世界健身俱樂部台中SOGO店。