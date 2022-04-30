星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、水瓶座、天秤座的男人對戀人的態度最溫柔，捨不得說一句兇狠的話，就算兩人意見不同，也能理性又溫和的溝通，脾氣非常好。

▍1.雙魚座

雙魚男個性溫柔，想法比較浪漫，他們一談戀愛就會非常投入，希望兩人世界能一直甜甜蜜蜜，沒有摩擦和爭吵，所以當兩人有意見不同的地方，也是盡量順著對方，付出無盡的包容和寵愛。雙魚男其實本身有點玻璃心，無法接受戀人態度兇狠，所以也會盡量要求自己不能對另一半發脾氣，捨不得讓對方傷心。

▍2.水瓶座

水瓶男平常一副外星人的樣子，談戀愛後好像也總是活在自己的世界，其實這是因為他們沒有非常喜歡對方的緣故。如果遇到真愛，水瓶男其實非常溫柔，而且充滿包容心，當他們付出深情，對方又能給予尊重，不會過度束縛，能給他們適度的自由空間，水瓶男會更加死心塌地，相處起來非常溫和，無論遇到什麼狀況都不太會發脾氣，而且他們本來就很能包容不同的想法，更不會要求戀人一定要照著自己的意思行動，是個溫暖的好男友。

▍3.天秤座

天秤男偶像包袱很重，一旦開始談戀愛，也希望自己在對方的心目中維持優雅的形象，所以就算發生爭執，他們也不會大發脾氣，而是選擇用理性的態度面對，並且溫柔的溝通，避免有口語上的爭吵。天秤男真心愛上一個人的時候，根本捨不得說一句兇狠的話，他們本性就很隨和，對待戀人更是充滿包容，不太可能會看到他們情緒化的一面。