6到11歲的兒童自下周一(5月2日起)開放接種半劑莫德納疫苗，指揮中心透露，5月中可能迎來首批BNT兒童疫苗，兒童莫德納出現抽單潮；根據Yahoo即時民調結果顯示，53.6％的父母表態，不贊同讓子女打莫德納疫苗。

Yahoo奇摩自4月27日以「若家中有6-11歲兒童，你是否會讓他們接種半劑莫德納疫苗？」為題，做為期5天的網路民調，其中，有32.2％家長表態「一定不會」、21.4％「可能不會」，不贊同的比例達53.6％。

不過，同份民調也有16.9％的家長「可能會」讓家中兒童先打莫德納疫苗，13.9％的比例表態「一定會打」，還沒做決定的比例也多達11.6％，其他4％則沒有意見。

網路民調結果統計至今下午四點，約有近1.6萬民網友前往投票，近8成的投票年齡層集中在31至50歲，女性投票率略高於男性，而這份民調的投票截止日到5月1日止。