大陸長三角地區包含上海、南京、杭州、寧波、合肥5家直屬海關4月30日發佈聯合通告表示，建立由5海關參與的保通保暢協調工作機制，建立保通保暢協調工作機制、加速報關效率、重點企業重點物資通關綠色通道等作法，全力保障長三角產業鏈供應鏈安全暢通，最大限度減少疫情對經濟社會影響。

根據澎湃新聞報導，具體措施包括首先建立由上海、南京、杭州、寧波、合肥海關參與的保通保暢協調工作機制。強化跨關區通關疑難問題、應急事件的快速回應和協同處置，全力支持復工復產。

第二是加速上海口岸貨物報關和提離，加強與報關代理、貨運代理、貨站等各方協作，在貨物放行後予以快速提離。第三是建立重點企業重點物資通關綠色通道，統籌長三角地區產業鏈供應鏈重點企業名單，實現「白名單」企業五關互認，建立統一的綠色通道。

第四是加速長三角地區進出境貨物跨關區流轉。支持有條件、有需求的企業展開進口貨物「船邊直提」與出口貨物「抵港直裝」，並充分實現「陸轉水」「陸轉鐵」等功能效率。

最後則是搭建長三角關企資訊互通平台，在各自海關的「12360微信平台」共同開設長三角關企互通專欄，聯合發佈疫情期間相關支持政策、通知公告、業務指引等內容，並提供業務諮詢和全程指導。