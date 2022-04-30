熱褲妹「路邊狂扭」17秒畫面流出。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

台灣最美的風景在街頭！有名男子在臉書分享1段17秒影片，他在停等紅燈時，看見前方有位穿著火辣清涼的正妹騎士，不僅在機車上左擺右搖，還把手放在背後秀出「水蛇腰」，搭配著伸展動作放送好身材，讓他眼睛大吃冰淇淋；網友一見大讚「就看你等這個紅燈等了5小時」、「美化市容」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段17秒影片，他表示剛打完疫苗，等紅燈時身體感覺有些舒服，他在等紅燈時，發現前方有名正妹疑似也「腰酸背痛+身體搔癢」症狀，而且屁股好像黏在坐墊上，他不禁開玩笑表示「該過去救她嗎？」。

有名正妹停等紅燈被拍到在路邊狂扭，讓拍攝的原PO眼睛大吃冰淇淋。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片中正妹上半身穿著性感運動背心，背後大裸空，在配上超短熱褲，白皙的皮膚被上修長的美腿，讓人看得目不轉睛，該正妹還左右搖晃，把雙手折到背後，左右旋轉，展現出「水蛇腰」，短短17秒的停等紅燈時間，連續換了搖擺身體與伸展的姿勢。

影片一出，網友紛紛按讚表示，「我有家室了不能上去救她」、「連衣服都穿反了」、「就看你等這個紅燈等了5小時」、「拍抖音，過去亂入一下」、「相信應該是座墊太燙」、「她也許在做暖身運動」、「維持好身材的秘訣」、「身材好，心情更好」、「美化市容」、「太優質了這個身材」。