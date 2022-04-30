「2022新北市技能競賽暨餐飲業專案徵才活動」今在三重綜合體育館舉行。（王揚傑攝）

侯友宜體驗咖啡拉花。（王揚傑攝）

侯友宜與參賽選手PK咖啡拉花。（王揚傑攝）

「2022新北市技能競賽暨餐飲業專案徵才活動」今在三重綜合體育館舉行。（王揚傑攝）

翻糖蛋糕組陳國旋以作品「花舞」奪得金牌。（王揚傑攝）

「2022新北市技能競賽暨餐飲業專案徵才活動」今（30）日在三重綜合體育館舉行，全國各地烘焙及咖啡高手展現咖啡拉花及烘焙實力同場競技。新北市長侯友宜在拉花冠軍林紹興指導下體驗咖啡拉花，與參賽的青年選手PK，侯友宜說明他拉出的愛心圖樣，是代表「小心防疫、照顧市民」，動人的說詞獲得評審老師青睞，以13分比12分險勝。

侯友宜表示，餐飲業與服務業面臨疫情嚴峻考驗，亟需注入活力使其恢復生機，因疫情停辦2年的「技能競賽暨餐飲業專案徵才活動」今年重新舉辦，期讓餐飲業的傳統技藝與創新手法被更多人看見，培養出國際級的餐飲人才，帶動新北市庶民經濟活絡成長。

本次活動結合五一勞動節擴大辦理，新增廣受歡迎的「咖啡拉花」競賽項目，更不特別設定競賽主題，讓選手們自由發揮創意，秀出獨特手藝。另外，今年競賽活動首度結合「餐飲服務業聯合徵才」，藉由技能提升及優質職缺的持續開發，協助勞工朋友適才適所，在職涯上有更好的發展。

勞工局表示，本次競賽評審陣容強大，烘焙蛋糕方面由榮奪國際6面金牌的裴志偉老師、蛋糕協會會長暨國際級裁判的何文熹老師及製作總統就職典禮蛋糕的林南西老師等專業師資出任，咖啡拉花則由多次擔任咖啡節裁判長的張世勳、冠軍拉花林奐及陳顥元老師等專業人才出任。

徵才活動則有路易莎、星巴克、摩斯漢堡、軒饌廚房等10家優質廠商，提供近500個職缺，現場還有咖啡拉花冠軍教學、大師講座、烘焙及咖啡主題展覽、「51勞工大放送」及「打卡換好禮」等精彩活動。