苗栗縣農會30日舉辦母親節手作蠶繭花活動，現場先生陪著太太一同來手作蠶繭花。（謝明俊攝）

苗栗縣農會30日舉辦母親節手作蠶繭花活動，現場有三代同堂同來手作蠶繭花。（謝明俊攝）

苗栗縣農會30日舉辦母親節手作蠶繭花活動，苗栗縣副長鄧桂菊親手紮出花束。（謝明俊攝）

苗栗縣農會30日舉辦母親節手作蠶繭花活動，苗栗縣議員徐筱菁認真地剪裁蠶繭。（謝明俊攝）

苗栗縣農會30日舉辦母親節手作蠶繭花活動，苗栗縣議員孫素娥到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣農會30日舉辦母親節手作蠶繭花活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊提申祝賀在場母親「阿媽節」快樂。（謝明俊攝）

母親節將至，苗栗縣農會結合母親節與推廣苗栗桑蠶文化，30日上午在苗栗特色館縣農會舉辦蠶繭花手作教學活動，邀請同為母親的苗栗縣副縣長鄧桂菊一同來學做蠶繭花，現場有多個3代同堂的家庭參加，老媽媽在子女、孫兒的陪同下，學著手作蠶繭花，鄧桂菊乘此提前祝福所有母親「阿媽節」快樂。

往年，苗栗農改場重點工作項目之一就是桑蠶栽種養殖，由於農改場就位在苗栗縣公館鄉，因此，公館也成為了蠶絲生產的重要地區，與大湖鄉、三義鄉同為蠶絲之鄉，但三義鄉因縣農會八櫃養蠶場結束運作，已不復見蠶絲生產，目前縣農會蠶絲重點推廣則以公館鄉、大湖鄉及獅潭鄉等地區為主。

為了保存推廣桑蠶文化，縣農會先前在4月4日婦幼節活動中，舉辦了贈送蠶寶寶給與會的大小朋友，帶回家親手飼養蠶寶寶，確實了解蠶絲是如何生成，當時現場索取蠶寶寶的民眾相當踴躍，當場秒殺，縣農會同時邀請所有索取蠶寶寶回家飼養的民眾，30日再帶著蠶寶寶重回縣農會娘家，共享養蠶的經驗。

由於母親節即將到來，縣農會為提前慶祝母親節結合桑蠶文化推廣，特別邀請農改場的講師，前來教導媽媽，如何將外觀平凡無奇的蠶繭變化成美麗的鬱金香花朵，贈送給辛勞的母親，現場並邀請汽球公主家家，透過創意汽球表演，讓到場的小朋友們，有個驚喜的歡樂周末。

苗栗縣副縣長鄧桂菊應邀出席，親自體驗手作蠶繭花，為平凡無奇的蠶繭經過染色及巧思拼剪後，成了一朵朵漂亮的鬱金香而驚喜，縣議員徐筱菁也按照著手作指導圖說，剪出可愛的鬱金香，一起提前祝賀母親節快樂。